Unusual Findings débarque sur PC et consoles

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Retour aux années 80

Unusual Findings, l'aventure nostalgique à la vie dans les années 80 est maintenant sorti sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Windows PC via Steam.Unusual Findings mêle le charme des jeux d'aventures point-and-click à cette douce madeleine de Proust qu'est l'ambiance si particulière des années 80. On y retrouvera des airs d'E.T., avec ce groupe d'enfant enquêtant sur des extraterrestres, mais aussi un petit peu de Stranger Things, quelque peu ironique puisque lui même renvoie aux années 80.