Une bande annonce de gameplay pour Signalis

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La poursuite du rêve vire au cauchemard

SIGNALIS nous présente une bande annonce de gameplay, ce jeu est une expérience d'horreur se déroulant dans un futur dystopique où l'humanité a découvert un sombre secret. Découvrez un mystère cosmique, échappez aux terrifiantes créatures et fouillez les recoins d'une installation gouvernementale hors du monde en tant qu'Elster, une technicienne Réplika à la recherche de ses rêves perdus.Le jeu sort le 27 octobre sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.