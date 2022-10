The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me nous présente l'Interview de Jessie Buckley

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une tentatrice des enfers

Alors le titre n'est pas 100% vrai mais il était déjà assez long comme ça, en effet l'interview n'est pas complète puisqu'il s'ait de la partie 1 de l’interview en deux parties. Celle-ci est réalisée avec l’actrice Jessie Buckley (nommée aux Oscars), qui nous parle ici de sa première expérience en tant qu’actrice de jeu vidéo et des défis qui accompagnent ce nouveau challenge.Petit rappel du jeu, vous incarnerez donc un groupe de reporters piégés dans un hôtel macabre, forcés à jouer aux jeux et à résoudre les énigmes tordues du propriétaire sadique.Grâce à l'interview vous pourrez en découvrir plus sur son personnage « Kate Wilder » dans The Devil in Me. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sortira le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur Steam.