The Last Oricru est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Pas cru mais en version numérique

Accompagné d'une nouvelle bande-annonce pour l'occasion The last Oricru débarque sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (en version numérique seulement).Dans cet Action-RPG vous incarnez Silver, un humain plutôt cynique qui se retrouve bloqué sur une autre planète appelée Wardenia. C'est en pleine guerre civile que Silver se retrouve au cœur du conflit entre différentes factions. Vous pouvez décider de les rejoindre ou de les trahir, mais attention toutefois, chaque choix aura des conséquences qui définiront l'aventure, la narration évolutive étant un des principaux aspects de The Last Oricru.