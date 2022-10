- Sphere - Flying Cities est maintenant disponible sur Steam

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il se pilote le cailloux ?

Sphere - Flying Cities est un jeu de gestion dans lequel vous êtes responsable d’une cité volante. Dans un futur post-apocalyptique, l’Humanité a dû fuir la Terre et a construit des villes sur des débris spatiaux. Ces villes possèdent chacune un dôme qui les protège et assure une gravité normale à l’intérieur.Ce dôme est donc l’élément majeur de votre cité dont il vous faudra vous soucier en permanence. Il faudra également faire attention à maintenir l’équilibre de votre ville au travers des classiques nourriture, logements, santé, etc… Mais comme vous êtes dans l’espace, vous pourrez découvrir de nouveaux matériaux et technologies. Vous devrez également vous prémunir face aux dangers de l’espace (astéroïdes, nuages toxiques, etc…).Le jeu est maintenant disponible sur Steam avec une réduction de 40 % à durée limitée.