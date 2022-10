Shadow of the Guild voit sa date de sortie annoncée

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les ombres arrivent bientôt

Shadow of the Guild est un beat'em up / RPG / plateformer, mais également un préquel aux livres "La guilde des marchands de pluie". Le jeu vous permet de jouer une des Ombres de la Guilde : Yarán Malak. Une Ombre est un espion et exécutant des sales besognes de la Guilde. Ils sont formés pour être des guerriers, des mages et des assassins.Alors que l’empereur Gethro III développe une technologie qui pourrait menacer le monopole commercial de la Guilde, Yarán est envoyé en mission afin d’en détruire toute trace.Shadow of the Guild arrive sur Steam le 10 novembre sur Steam, encore un peu de patience.