- Winter Games 2023 est sorti sur PC et consoles

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

J'ai le dragon d'or qui dit mieux ?

Winter Games 2023 est une compilation de différentes disciplines typiques des sports d'hiver : Saut à ski, slalom, skeleton, tir, curling... la totale quoi. Le jeu mise sur son réalisme et sur la variété de son gameplay pour séduire les fans (c'est pas mario et sonic aux J.O là).Des versions physiques sont disponibles en magasin pour la Nintendo Switch et les PS4 et 5, sur PC et Xbox Series/One la sortie est exclusivement numérique.