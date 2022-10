- The Valiant : Nouveau trailer PVP

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Cassage de bouches bien en règle

Développé par KITE Games et édité par THQ Nordic, The Valiant se darde d'un nouveau trailer. Cette fois-ci, on y trouve l'équipe de développement du RTS médiéval en pleine partie PVP. On y découvre donc un mode de jeu où chaque camp doit capturer le plus de points de victoire possible, tout en empêchant le camp adverse d'y parvenir. Le tout sera disponible en 1v1 ou en 2v2.The Valiant sortira le 19 Octobre sur Steam, Gog et l'EGS. Vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhait sur la plateforme de Valve, et on vous invite à regarder le trailer.