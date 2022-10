- How to Say Goodbye débarquera le 3 novembre sur mobile, console et PC/Mac

Publié le Vendredi 14 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La naissance d'un jeu pour faire le deuil

How to Say Goodbye est un jeu abordant le deuil, à la première personne. Oui un matin, vous vous réveillez sans vie, désorienté par votre décès, votre fantôme cherche à quitter les limbes qui l'emprisonnent. Lors de votre quête, vous rencontrerez d'autres esprits comme vous, que vous devrez également guider vers la sortie, en déplaçant les éléments du décor sur une grille pour se frayer un chemin jusqu’à la porte.Cependant ce ne sera pas si facile, en effet, de sombres forces semblent par ailleurs vouloir les retenir contre leur gré dans cette antichambre de la mort, et il s'agira de comprendre qui se cache derrière ces esprits maléfiques qui ont abandonné tout espoir d’atteindre l’autre côté.Vous devrez ainsi découvrir comment faire leur deuil afin d’accepter leur propre disparition, et ainsi passer “dans l’autre monde”.