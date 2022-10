Sonic Frontiers prÃ©sente son systÃ¨me de combat

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Sonic Speed !

Sonic Frontiers arrive bientôt, dès le 8 novembre, il sera disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC.Aujourd'hui c'est le gameplay de ce jeu qui nous est dévoilé via une vidéo que je vous partage bien entendu, et pour être honnête, je n'ai pas été aussi hypé par un jeu Sonic depuis Sonic Colors. Bref, découvrez ce nouveau contenu, et on se retrouve bientôt pour la sortie du jeu.