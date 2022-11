- Resident Evil Village sort en Gold Edition et s'offre un DLC

Publié le Lundi 31 octobre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit peu de plaisir en plus

Capcom a annoncé la sortie de Resident Evil Village Gold Edition et du DLC « Extension Winters ». Le tout disponible sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC.L'extension Winters propose de nouveaux contenus, avec notamment une vue extérieure (à la 3ème personne), un chapitre additionnel "Les Ombres de Rose", se déroulant 16 ans après les événéments de l'histoire principale, histoire de clore la saga de la famille Winters, mais aussi de nouvelles missions et nouveaux personnages du mode Mercenaires.Resident Evil Village Gold Edition comprend le jeu de base et l'extension Winters, ainsi que le DLC Trauma Pack.Enfin, toutes les versions donnent accès au jeu multijoueur Resident Evil Re:Verse qui en profite pour débarquer sur PC, PS4 et Xbox One.