- Yomawari: Lost in the Dark est sorti sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Lundi 31 octobre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Promenons-nous dans les bois...

NIS America vient de sortir le jeu Yomawari: Lost in the Dark sur Nintendo Switch et PS4. Vous allez entrer dans la peau d'une petite fille (au sens figuré, bien entendu, bande de pervers) et vous vous réveillez sans souvenir dans une forêt maudite.Vous devrez apprendre à éviter de croiser le regard des esprits mauvais et vous fier à l’ambiance sonore dans l'espoir de retrouver tous vos souvenirs perdus.Pour la première fois dans Yomawari, vous pourrez également personnaliser l’apparence de votre personnage.Le jeu est vendu au prix de 39,99 €.