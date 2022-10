(TEST) NieR Automata : The End of YoRHa Edition (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Glory to Nintendo Switch

Françaises, français, c'est avec le coeur lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vous l'annonce, cette fois, c'est terminé ! Trop c'est trop ! Je déclare forfait, Cedric a gagné, je quitte le site ! Mais j'ai eu ma commission, ça vous pouvez en être sûr ! La perfidie a encore une fois triomphé... enfin excusez moi je voulais dire que j'ai reçu un nouvel accès de générosité. En ces derniers jours d'octobre, mon dernier effort (mon test), n'aura pu être soumis à votre attention. Et devoir attendre novembre est un coup à mon honneur, maintenant bafoué, qui m'est insupportable ! C'est pourquoi chers lectrices et lecteurs, je m'adresse à vous, en cette news de test pour la dernière fois ! (Ou presque).Le coup fourbe et fatal qui m'a été lâchement porté aujourd'hui, porte le nom de NieR Automata : The End of YoRHa Edition, et c'est Vincent, agent préféré de Cedric qui s'en est occupé.Bref trêve de mondanités, mon stage se termine et vous me verrez beaucoup moins souvent (quelques fois pour aider le site tout de même). C'était un plaisir et merci de m'avoir suivi durant ce mois d'octobre !