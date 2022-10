- The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me dévoile un nouveau trailer

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le mal se rapproche

Un petit rappel, c'est dans un château que les joueurs vont devoir accompagner les personnages. Plus précisement, une reconstitution fidèle du château sanglant de H.H. Holmes. Nos personnages, une équipe de tournage pour une chaîne télévisée, y seront attirées par l'invitation d'un certain Granthem Du'Met. Et ils vont s'en rendre compte trop tard, mais c'était un piège...The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.Cette bande annonce spécialement faite pour Halloween sert plus pour Teaser puisqu'elle n'apporte pas (ou presque) plus d'informations sur le jeu en lui même.