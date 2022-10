- WARHAMMER 40 000 : Inquisitor, Ultimate Edition pour Playstation 5 et Xbox S|X est disponible

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Go casser de l'hérétique

Warhammer 40,000 : Inquisitor : Ultimate Edition pour PlayStation 5 et Xbox Series S|X est désormains disponible, avec des fonctionnalités améliorées et incluant les 25 DLC déjà sortis.Ces fonctionnalités sont les suivantes :· Prise en charge native 4k· Textures de plus haute résolution· Moteur physique amélioré· Mode multijoueur cross-gen· Utilisation complète de la manette sans fil DualSensevsur PlayStation 5La nouvelle classe jouable, annoncée en 2021, sera disponible sous forme de DLC à une date ultérieure sur les consoles PlayStation5 et Xbox Series S|X. La nouvelle classe Sororitas (une Inquisitrice avec un passé de Sœur de Bataille) apportera des mécaniques inédites et de nouveaux types d’objets à l’univers du jeu Warhammer 40,000: Inquisitor - MartyrAlors ? Prêt à buter de l'hérétique ?