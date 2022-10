Marvel’s Midnight Suns dévoile son Season Pass

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Alors ça vaut le coup ?

Pack de DLC n°1 : Deadpool : Mercenaire grossier au cœur d'or, Deadpool a un penchant pour la violence macabre et les plaisanteries légères qui brisent le quatrième mur ;

Pack de DLC n°2 : Venom : L'ennemi juré de Spider-Man et l'un des boss du jeu principal, Venom devient un héros jouable dans ce DLC, armé des mêmes attaques qui menaçaient autrefois la vie des Midnight Suns ;

Pack de DLC n°3 : Morbius : L'un des personnages originaux du comics Midnight Sons, Morbius est un biochimiste accompli qui, en tenant de guérir sa propre maladie sanguine rare, s'est transformé en vampire vivant ;

Pack de DLC n°4 : Tornade : Membre iconique des X-Men, elle a la capacité de générer et de manipuler le vent, la foudre, la pluie et d'autres types de temps, à sa guise.

Pour rappel, le jeu vous met dans la peau du Chasseur. Vous allez vous opposer aux forces démoniaques de Lilith, unie à Hydra pour dominer le monde. Vous allez devoir composer une équipe de super-héros, avec des personnages tels que Iron Man, Doctor Strange, Wolverine, Spider-man ou Blade, pour défaire vos ennemis.Le Season Pass inclut quatre nouveaux packs de DLC et ajoute encore plus d’alliés à votre roster, parmi lesquels :Ce n'est pas tout, en effet, en plus de ces héros et de leurs nouvelles capacités respectives, chacun de ces quatre packs de DLC disponibles après la sortie du jeu et inclus dans le Season Pass introduira de nouvelles missions du mode histoire, une nouvelle mise à niveau pour L’Abbaye et une sélection de nouveaux skins et tenues.De plus ce Season Pass comprend également le Pack Premium Légendaire et les 23 skins premium.