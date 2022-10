(TEST) Let's Sing Abba (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Singing Queen

Devinez quoi ? Non mais allez-y devinez, vous avez pensé au décalage de mon test ? C'est gagné ! J'ai mangé tellement d'accès de générosité cette semaine que je n'en peux plus là. Et pendant que les autres se marrent comme des baleines, mon test se retrouve pour la énième fois remis à demain. Vivement que sa fille reprenne l'édito pour qu'il y ait une justice.Mais soit, aujourd'hui je laisse passer, car le test de ce jeu me fait plaisir. En effet, je suis un grand fan d'ABBA (bien que ma chanson préférée ne fasse pas partie des retenues... putain), et ça me fais rire d'imaginer Cedric se déhancher avec ses filles en chantant Dancing Queen. Bref vous l'aurez compris, aujourd'hui on vous présente le test de Let's Sing Abba.