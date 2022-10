Sandwalkers se dévoile à nous via un prologue

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Devenez le plus grand des bédouins

Sandwalkers la nouvelle production de Goblinz Studio se dévoile dans un prologue, déjà disponible sur Steam, à l'occasion de la sortie de la campagne sur Kickstarter.Vous incarnez la quatorzième caravane et convoyez des marchandises vers les tribus voisines, nouez des relations, survivez aux créatures qui rôdent autour du Phithi, et collectez des souvenirs de votre voyage pour les transmettre à vos successeurs.Tous les dix ans, la tribu Mka envoie des caravanes d'aventuriers dans le Phithi, le chaos météorologique qui maintient les tribus d'Uwando isolées les unes des autres et rend la vie hors des refuges presque impossible.Votre mission : établir des relations diplomatiques et commerciales, explorer et reconquérir les terres laissées à la merci des monstres et des pirates et, surtout, planter un nouvel arbre cité qui puisse devenir un refuge pour les Mka et leurs alliés.