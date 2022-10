Stroumpf Kart nous dévoile des pouvoirs à travers une bande annonce

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Vous voulez acheter Mario Kart mais vous n'avez pas les moyens ? Pas de panique Nintendo a tout prévu, un bon copier coller bien gras en moins beau et moins bien mais moins cher ! (probablement). Car oui Stroumpf Kart n'est ni plus ni moins qu'un Mario Kart au pays des Schtroumpfs. Des karts, des pouvoirs à récupérer sur la piste... bref, rien que du très classique. On retrouve même les départs boost, les dérapages...Cette bande annonce nous présente en partie le casting mais surtout les capacités spéciales propres à chaque stroumpf, exactement comme dans Sonic SEGA All Star Racing, amusez vous à les découvrir, il y a de l'idée (mais c'est pas fou non plus).Schtroumpfs Kart sera disponible sur Nintendo Switch le 15 novembre 2022 sur la Switch.