- Un nouveau teaser pour Asterix et Obelix : L'empire du Milieu

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Comment ça se présente ?

Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, voici un petit rappel : Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon (un connard quoi).Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix (bah ouais, la Gaule cet immense empire de 4 hectares va les sauver c'est sûr), dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.Bien sûr ils acceptent de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.Mais César et sa puissante armée (ça rigole plus il y a Zlatan pour mener tout ça), toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…Bref un casting colossal visant bien entendu la jeunesse mais pas que. Voici le teaser qui contient assez de blagues pour savoir si vous voulez aller le voir au cinéma ou pas.