- Neon Blood sortira en digital sur consoles et PC

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le Cyberpunk 2D

Nous sommes en 2053, et après la dévastation de la Troisième Guerre mondiale, l'humanité a été réduite à exister dans Viridis, la dernière macropole qui est composée de deux villes, la luxueuse Bright City et la dystopique Blind City.Axel McCoin est un détective de Blind City qui se retrouve motivé par ses idéaux, afin de se rebeller contre les injustices causées par la séparation sociale entre les deux villes.Il rencontrera de puissants alliés qui l'aideront dans sa quête et se fera bien entendu des ennemis qui se dresseront sur son chemin, comme Ruby Emerald qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher d'arriver à ses fins.Neon Blood fusionne magnifiquement les sprites 2D PixelArt et les environnements modélisés en 3D pour plonger les joueurs dans une aventure profonde pleine de personnages intrigants et de rebondissements.Neon Blood sortira en digital sur les consoles PC, PlayStation et Xbox et sur Nintendo Switch en 2023.