- De nouvelles informations avant la sortie de Star Ocean The Divine Force

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Raymond ou Laeticia ?

Pour rappel, Star Ocean The Divine Force est un nouveau chapitre dans une histoire galactique mêlant éléments de science-fiction et fantasy. Dans ce jeu, vous aurez le choix entre deux protagonistes : Raymond, capitaine d’un vaisseau commercial, ou Laeticia princesse-chevalière d’une planète sous-développée.Star Ocean The Divine Force sera disponible dès demain (le) en édition physique sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Des éditions Standard et Digital Deluxe seront aussi disponibles pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC sur Steam.Découvrez avant sa sortie quelques nouveautés dans la bande annonce suivante.