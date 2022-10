Mount & Blade II: Bannerlord est dès à présent disponible

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Arise my Lord

TaleWorlds Entertainment nous annonce la sortie aujourd'hui de leur RPG, jeu de gestion, jeu de stratégie en immersion, Mount & Blade 2: Bannerlords. Vous pourrez donc grimper la falaise sociale du monde féodal, assiéger les citadelles ennemies, voir votre armée se faire décimer et faire renaître votre puissance de ses cendres... Tout un programme me direz-vous !Bannerlords est sorti sur PC, à travers Steam, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series.