Pompom le hamster débarque sur Switch

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est devenu dangereux les aventures de Hamtaro

Pompom the Great Space Rescue est un puzzle / plateformer 2D est maintenant disponible sur la console de Nintendo.Pompom était sur sa roue de hamster lorsque son ami Hoshi a été kidnappé par Captain Cat et son équipage. Pompom part à l'aventure pour sauver Hoshi des huit pirates "Space Cat" ! Ici vous n'allez pas contrôler Pompom car ce jeu ne fonctionne pas de cette manière. Vous allez aider Pompom en construisant des plates-formes, et vous aurez tout ce qu'il faut : fouets, canons, ressorts, parapluies, etc... Seule votre réactivité arrêtera Pompom !