GALAHAD 3093 devient F2P

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Robots fiiiiight !

GALAHAD 3093, l'arena shooter de héros est devenu gratuit tout en restant sur Steam en Early Access sur PC, invitant au passage tous les passionnés de robots à prendre d'assaut le champ de bataille.Vous pouvez incarner huit chevaliers et personnalisez leurs mechs (alias Lances) avec des armes, des technologies déployables et des cosmétiques pour mettre votre meilleur pied métallique en avant dans deux modes de jeu différents, Base Assault et Deathmatch. Formez des stratégies axées sur l'équipe dans des parties en multijoueurs à 12v12 sur sept cartes différentes, toutes pleines de dangers environnementaux venant d'un autre monde.Enfin pour remercier ceux qui ont acheté le jeu avant le 24, les premiers supporters recevront gratuitement le pack Trailblazer, plein de belles choses (on ne va pas rendre jaloux les autres), d'une valeur de plus de 30 dollars. Un geste sympathique pour les fans qui les ont soutenus.