Une date de sortie pour Les Secrets de Cagliostro, le nouveau DLC de Steelrising

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un petit séjour à l'hospital

Un nouveau DLC «Les Secrets de Cagliostro » sera disponible sur Steelrising dès le 10 novembre.Ce DLC vous propose un niveau de jeu inédit et de nouveaux contenus :· Le niveau de l’Hôpital Saint Louis· 1 quête "principale"· 5 armes· 1 boss· Plusieurs nouveaux ennemis et variations d’ennemis existants· 2 nouveaux personnages· Des quêtes secondaires qui inviteront à revisiter certains niveauxPour accéder à l'extension "Les Secrets de Cagliostro" il vous faudra avoir atteint un certain moment dans l'histoire principale. Vous devrez avoir au moins terminé le niveau ''Bastille'' pour découvrir ce nouveau contenu.Vous vivrez à travers cette quête une nouvelle histoire sinistre qui implique un mystérieux agent du roi : le comte de Cagliostro. Reviendront-ils indemnes de l’exploration de l’hôpital Saint Louis dont les secrets ont été dissimulés par Louis XVI ? À vous de le découvrir.Steelrising est d’ores et déjà sur PC (Steam, GOG et Epic), Xbox Series X|S et PlayStation5.