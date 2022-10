- La date de sortie pour Oakenfold est annoncée

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La Terre, elle en a marre

Le roguelike stratégique au tour par tour Oakenfold sortira pour Windows le 17 novembre 2022 au prix de 18,49€, avec 10% de réduction à sa sortie.Il s'agit d'un jeu de stratégie stimulant avec une manipulation originale et assez ingénieuse du temps, Oakenfold vous permet d'annuler vos mouvements et d'utiliser vos connaissances nouvellement acquises pour sortir vainqueur. Gardez vos provisions à l'abri de l'invasion hostile des biocides et essayez d'échapper à notre chère planète désormais inhospitalière.