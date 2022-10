- Hell is Others est sorti sur Steam

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Tout pour le bonzai

Dans ce jeu de d'horreur et de survie en multijoueur, vous devez descendre dans les rues mortelles d'une ville maudite pour amasser le sang de vos ennemis afin d'aroser votre bonzai sanguinaire (tout pour le précieux). Vous devrez vous battre contre d'autres joueurs et contre des monstres divers, et revenir à l'abri de votre appartement avant la fin du temps imparti.Hell is Others est désormais disponible sur Steam au prix de 14,99€.