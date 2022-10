She Wants Me Dead est désormais disponible sur Switch

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Cha c'est pas de chance

Dans "She Wants Me Dead", le plateformer 2D bien reçu sur Steam, vous devrez arriver à terminer les niveaux en un seul morceau. En effet, votre chatte Lula veut votre peau et manque de bol pour vous, c'est une inventrice de génie, ses pièges sont complexes et nécessitent toute votre concentration. Attendez-vous à aucune pitié de sa part et beaucoup de surprises.She Wants Me Dead est sorti sur Nintendo Switch.