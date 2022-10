- Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 22 octobre 2022 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Des jeux Arkane pour presque rien

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection à -20%

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 à -35%

Planet Crafter à -20%

F1 22 à -50% et auquel vous pouvez jouer gratuitement jusqu'à lundi 10h

Don't starve together à -66%

The Outer Worlds à -67%

Forza Horizon 4 à -67%

Les jeux Jackbox Party de -10 à -55%

Dishonored 2 à -80%

Prey à -75%

Prey Digital Deluxe à -75%

Dishonored Definitive Edition à -75%

Dishonored Death of the Outsider à -75%

Comme toutes les semaines, Steam propose de très nombreux jeux en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :De nombreux jeux des éditeurs Fulorum (Forgive me Father, Dread Templar, The Pegasus Expedition) et Twin Sails (Gloomhaven, Ember Knights, Terraforming Mars) sont également en soldes avec des remises allant jusqu'à -90%.Enfin et surtout, Arkane propose un weekend éditeur avec de nombreux jeux en soldes incluant :Pour la liste complète des jeux en soldes, cliquez ici