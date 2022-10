- Gas Station Simulator débarque sur consoles

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Rien d'anormal aux US

Dans ce simulateur, vous allez reprendre une station de service abandonnée perdue au milieu du désert des Etats-Unis. Vous devrez la rénover, la décorer et la faire fructifier, jusqu’à devenir la meilleure station de la région. Vous allez devoir vous occuper de vos clients (certains étranges) mais aussi de vos employés.Ces derniers pourraient essayer de se la couler douce quand vous avez le dos tourné. Il y a bien d'autres choses à faire, comme créer de nouveaux services, faire le plein pour les clients, etc... Contrairement à beaucoup de simulateurs, Gas Station Simulator adopte une ambiance plutôt déjantée, notamment avec les mini-jeux qu’il propose. Dans le trailer, vous aurez un bel aperçu des possibilités de conneries à faire, vous allez pas vous ennuyer !Vous pouvez maintenant obtenir Gas Station Simulator sur Xbox One, Xbox Series X|S (avec rétrocompatibilité), PlayStation 4, PlayStation 5 (avec rétrocompatibilité) et Nintendo Switch.