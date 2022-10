- Oddworld: Soulstorm Odditimized Edition débarque sur Switch le 27 octobre et nous offre une bande annonce de gameplay

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Liberté !

Pour ceux qui ne connaissent pas, Oddworld: Soulstorm porte sur l'histoire d'un "mudokon", une race réduite en esclavage, appelé Abe qui se retrouve en quête de sauver les siens de leur situation. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de plateforme incluant un système de vocalisations qui permettent de contrôler plus ou moins précisément les autres mudokons afin de tenter d'en sauver le plus possible. Oddworld: Soulstorm inclu également un système d'artisanat permettant de mettre au point différentes armes afin d'aider Abe lors de son aventure.Oddworld: Soulstorm Odditimized Edition sortira sur Nintendo Switch le 27 octobre prochain.