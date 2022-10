(TEST) Voice of Cards : The Beasts of Burden (PS4, Switch, PC)

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un bon jeu de Taro ?

Les cartes c'est quand même vachement pratique on ne va pas se mentir. Pour passer le temps lors des voyages chiants, animer une après-midi / une soirée entre amis, jouer calmement avec mamie autour d'une tasse de thé, lire l'avenir dans une ambiance inquiétante, ou encore pour se piquer la ruche bien comme il faut avec quelques jeux d'alcool.Bref il reste encore bien des exemples à citer, mais on y passerait la journée alors abrégeons, les cartes d'aujourd'hui sont virtuelles, en effet on vous présente le troisième opus de Voice of Cards qui fait suite àet, j'ai nommé