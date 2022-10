- Harmony's Odyssey est sorti sur PC

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Kiki a du soucis à se faire

Harmony's Odyssey est un jeu de puzzle d'aventure 3D joyeux et relaxant sur la résolution de puzzles de diorama. On retrouve dans ce monde des cyclopes accros aux téléphones portables et des momies détectives pour n'en nommer que quelques-uns.Harmony est une sorcière brillante et plutôt douée qui aide à reconstruire le monde pièce par pièce grâce aux puzzles. Le jeu est désormais disponible sur Steam et arrivera sur Switch le 27 octobre.