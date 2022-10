- Fabular : Once Upon a Spacetime bientôt en accès-anticipé

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est l'heure de la bagarre spatiale

Embarquez pour une quête périlleuse, où les amis et les ressources se font rares. Préparez votre vaisseau avant chaque bataille et planifiez à l'avance des combats dans 3 royaumes avec des boss de fin uniques.Combattez vos ennemis et surmontez des duels passionnants à la pointe de votre épée en utilisant 2 classes jouables avec des arbres de compétences uniques contenant 35 "talents" chacun. Pillez vos adversaires tombés au combat pour améliorer votre arsenal d'armes, de boucliers et d'équipements avec plus de 50 objets uniques.Fabular : Once Upon a Spacetime est un roguelike entre moyen-âge et science-fiction de Spiritus Games, l'accès anticipé arrivera le 10 novembre sur PC.