The Last Hero Of Nostalgaia est sorti sur Xbox et PC

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'heure de la dernière dance est arrivée

The Last Hero of Nostalgaia le souls-like satirique qui ressemble à un mélange entre Dark Souls et Stanley Parable est maintenant disponible sur PC et Xbox One / Series. Imaginez la complexité des systèmes et l'esthétique des Souls, couplée avec le narrateur cynique de Stanley Parable... J'achète !Aux commandes d'un héros pixelisé, vous devrez vous frayer un chemin dans Nostalgaia en affrontant une armée d'habitants stupides tout en vous faisant insulter et mépriser par le narrateur.