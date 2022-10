Altero le puzzle-game en 2D est désormais disponible

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Des émotions pour Halloween

Altero est un puzzle game en 2D à l'ambiance volontairement sombre qui baigne dans l’univers du vaudou, des poupées de chiffon, des masques tribaux. Le jeu commence avec une histoire familiale assez sombre qui se termine par un accident de voiture tragique. L'âme du fils est mystérieusement capturée au sein d'une poupée vaudou et le malheureux n'aura de cesse d'essayer de se souvenir de sa vie et de se libérer de ce terrible enchantement.Altero est déjà disponible sur Steam et arrivera très prochainement sur d'autres plateformes : Nintendo Switch, XBox One, PS4, PS5.