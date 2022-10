Amberial Dreams désormais disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Bienvenue au royaume des rêves

Amberial Dreams est un jeu de plate-forme de précision en 2D basé sur la physique dans lequel vous jouez une sphère à travers un univers onirique, proposant des niveaux tout aussi colorés que complexes.Vous plongez dans l’histoire d’Amber, une jeune fille qui se réveille seule d’un long sommeil pour découvrir que son ancien monde idyllique a été complètement transformé. vous jouerez son avatar et explorerez 4 biomes différents, possédant chacun leurs propres variations de gameplay et leur propre histoire. En progressant dans le scénario et les niveaux, les joueurs découvriront des secrets cachés qui permettront de faire reprendre au monde d’Amber son aspect initial.Le jeu vous offrira une difficulté exceptionnelle avec des niveaux spéciaux qui vous donneront du fil à retordre et testeront votre habileté. Vous pourrez également personnaliser tous les niveaux que vous aurez complété dans la campagne ou encore créer les vôtres avant de les partager avec la communauté pour les mettre au défi.Le jeu est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam.