Pokémon Go Halloween 2022 dévoile Méga-Branette

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les pokémons spectres sont de retours

Halloween revient hanter Pokemon Go cette année aussi, tout comme l’année dernière, l’événement sera divisé en deux parties. De nombreux bonbons et sorts seront distribués en plus de pouvoir profiter d'un remix de la musique de Lavanville (ça c'est vraiment génial) et d’une Étude spéciale sur le thème d’Halloween.L'invité spécial de cette année n'est autre que Méga-Branette qui sera disponible dans les Méga-Raids de Pokémon GO du 20 octobre à 10h au 27 octobre à 10h.