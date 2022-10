Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le bleu de Termignon

FIFA 23 (PS4) FIFA 23 (PS5) FIFA 23 EDITION ESSENTIELLE (Switch) FIFA 23 (Xbox One) Gran Turismo 7 (PS5)

FIFA 23 Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

FIFA 23 FIFA 23 Édition Ultimate Forza Horizon 5

FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077

FIFA 23 NBA 2K23 F1 22

FIFA 23 Edition Essentielle Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe

FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 40ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le bleu de Termignon, c’est un fromage fermier au lait cru de vache qui a la particularité d'être naturellement persillé, contrairement aux autres bleus qui sont ensemencés au pénicillium roqueforti (le champignon qui permet au bleu de se developper). Il coûte un peu cher (27€ le kilo), mais une bonne dégustation entre proches ne mérite-t-elle pas ça ?Cette semaine encore une fois FIFA 23 a écrasé toute concurrence sur presque tous les supports, mais soulignons le fait que Gran Turismo 7 a arraché la cinquième place des ventes.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur Xbox One :Sur PlayStation 4 :Sur Nintendo Switch :Sur PC :