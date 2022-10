- Plot of The Druid débarque le premier novembre sur Steam

Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un jour trop tard

Plot of the Druid sortira en accès anticipé sur Steam, avec un seul chapitre disponible le premier novembre. Au fur et à mesure que le développement du jeu évoluera, trois autres chapitres seront ajoutés, ce qui en fera quatre au total.Découvrez le jeu avec cette bande-annonce (il y a un côté vieux jeu PC qui me plaît).