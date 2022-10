Psychonauts 2 : The Motherlobe Edition est sorti

Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Enfin disponible

Psychonauts 2 : The Motherlobe Edition ou autrement appelé, "version(s) physique(s) de Psychonauts 2" est enfin sorti. Cette nouvelle version Motherlobe du jeu est disponible sur Xbox Series X, Xbox One et Playstation 4, au prix de 69,99 €. La version Collector exclusive arrivera plus tard dans l'année au prix de 129,99 €, et le vynile Essential edition sera au prix de 41,99 €.