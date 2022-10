Marvel SNAP dévoile son gameplay juste avant sa sortie

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De quoi concurrencer Yu-Gi-Oh et Magic ?

Ghost Rider qui peut ramener une carte détruite sur le plateau de jeu.

Venom qui consomme des cartes sur le plateau de jeu, ajoutant leur pouvoir au sien pour grandir.

Ultron qui remplit le plateau de jeu avec d'autres drones Ultron pour submerger l'adversaire par le nombre.

La bande-annonce présente diverses cartes que vous pourrez collecter, combiner et jouer dès la sortie de Marvel SNAP, y compris des cartes de divers super-héros et super-vilains, chacun avec des capacités uniques telles que:Marvel SNAP débarque le 18 octobre (demain) sur mobile et PC via Steam (en accès anticipé).