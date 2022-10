Scorn est lÃ ... Et vos cauchemards aussi

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Serez-vous encore apte pour Halloween ?

Pour rappel Scorn est un jeu qui vous jette au milieu d'un environnement surréaliste et terrifiant, où l'on ressent (positivement) l'inspiration d'H.R. Giger, le designer connu pour avoir travaillé sur la série des films Alien, notamment.La vidéo de gameplay que nous présente Ebb Software en dit long sur l'ambiance du jeu, et malgré le début des plus calmes, la tension est présente tout du long, et l'horreur corporelle, le dégoût de plus ou moins tout ce qui se passe, est saisissant. Impatient de mettre la main dessus.Scorn est sorti sur PC et Xbox Series.