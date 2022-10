Une nouvelle championne d'arÃ¨ne et un PokÃ©mon dÃ©voilÃ©s : Mashynn et Ampibidou

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Utiliser des pokemons vivants comme accessoires... Je dis OUI

Cette fois vous êtes gâtés puisqu'on ne nous a pas dévoilé seulement un Pokemon mais aussi une nouvelle championne d'arène de la région de Paldea : Mashynn, qui est accompagné du nouveau pokemon Ampibidou.Mashynn est la Championne d’Arène de Levalendura, elle est la championne du type electrik de la région mais pas seulement. Elle est également une Streameuse très populaire en ligne grâce à son émission "Les Machins de Mashynn" (si même les champions d'arènes n'arrivent plus à gagner leur vie avec 1 seul travail...).Ampibidou est un des pokemons de la championne, c'est une créature ressemblant à un amphibien de type electrik qui génère une quantité d’électricité colossale via son nombril (ou ce qui y ressemble) en étirant et contractant son corps élastique. Les organes situés sur les côtés de sa tête (oui ses yeux sont ce que vous avez cru être des narines) projettent ensuite cette charge électrique.Ce pokemon arrive avec un nouveau talent : Grecharge, qui lui permet de se charger d'électricité lorsqu’on l’attaque, ce qui augmente la puissance de sa prochaine capacité de type Électrik.Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 exclusivement sur la Nintendo Switch.