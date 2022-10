PGA TOUR 2K23 est désormais disponible

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Prêt à faire valser les boules ?

PGA TOUR 2K23 nous propose pas mal de choses, tout d'abord le mode carrière ou vous pourrez créer votre joueur, et ce de façon très détaillée, puis commencer au Korn Ferry Tour pour finir par affronter Tiger Woods ou Lexi Thompson (parmi tant d'autres) afin de remporter la FedExCup.Nous avons aussi le mode TopGolf ou vous vous amuserez à atteindre les cibles pour exploser les meilleurs scores, il y a encore bien d'autres fonctionnalités et d'avantage de contenu mais on finira avec un dernier point avant d'écrire un roman.Pour les riches qui ont payé, vous aurez Michael Jordan, pour les autres vous pourrez toujours vous consoler avec Steph Curry disponible gratuitement comme contenu bonus.Le jeu est disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.