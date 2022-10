Paper Cut Mansion dévoile sa date de sortie

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Juste à temps !

Dans ce roguelite en 3D isométrique, vous incarnez Toby, un policier qui va enquêter dans un étrange manoir... un endroit bizarre, avec des gens bizarres qui n'hésiteront pas à vous donner des quêtes... bizarres, ceci afin d'obtenir les indices pour découvrir l'histoire de cet endroit.Chaque nouvelle partie vous gagnerez de nouvelles capacités et découvrirez de nouveaux équipements, il y a donc des tas de styles de gameplay différents.Il faut bien entendu souligner l'aspect graphique de Paper Cut Mansion avec un style assez unique et accrocheur (en tout cas il m'a charmé).Le jeu sortira le 27 octobre de cette année sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.