(TEST) Winter Games 2023 (PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation)

Publié le Lundi 17 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le planter du bâton...

J'aime l'hiver, c'est une saison magnifique bien que rugueuse, qui nous offre des paysages saisissants. Qui n'a jamais été émerveillé par les décors enneigés des Alpes ou encore des Pyrénées ? Par les festifs marchés de Noël, ou bien les soirées au coin de la cheminée, en famille ou avec des amis, tout en dégustant des marrons grillés au feu de bois ?L'hiver c'est aussi un autre visage du sport, et c'est là que deux types de sportifs se dévoilent : Ceux qui glissent sur les pistes et la glace, et ceux qui s'affrontent sur consoles et PC, sur Mario et Sonic ou bien Winter Games. Et c'est de ce dernier dont on va parler aujourd'hui, Cedric a dû défendre son titre au sein de son foyer à plusieurs reprises déjà, surLes chanceux que vous êtes ont le droit aujourd'hui à la fine analyse du champion en titre du site, sur ce jeu à l'avenir... glissant ?