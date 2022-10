Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Des beaux graphismes tous neufs !

Après être sorti sur PS4 et Switch, Adol "le Rouge", célèbre aventurier, Christin et son compagnon Dogi débarqent sur PS5.Nos 3 amis arrivent à Balduq, une ville pénitentiaire annexée par l’Empire Romun. Notre héros se retrouve directement... en prison (on a connu mieux comme situation de départ). Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum, une personne dotée de dons qui a le pouvoir d’exorciser les monstres.Vous incarnerez l’un des six Monstrums, qui possèdent chacun un don, comme grimper aux murs ou encore détecter des objets cachés de tous. Vous en profiterez pour explorer une ville immense, accepter des quêtes pour venir en aide aux habitants, et vaincre les menaces qui pèsent sur Balduq.YS IX : Monstrum Nox sortira au printemps 2023 sur PS5.