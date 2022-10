(Test) Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Jurassic Sparks

Aujourd'hui c'est un test très attendu que nous vous livrons, en effet il s'agit ni plus ni moins que de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Alors pour ce test là, on n'aura pas eu une seule seconde d'argumentation pour savoir qui le testerait, puisque Cedric a posé son veto pour toute réclamation dessus direct.En effet, ceux qui connaissent un peu Cedric savent qu'il n'aurait laissé ce test à quelqu'un d'autre pour rien au monde, ceci non pas car c'est un fan de Mario, mais parce que les stars du jour, à savoir les Lapins Crétins sont très appréciés du boss (c'est carrément sa sonnerie de portable pour vous dire).Et le jeu, Cedric, il l'a dévoré en un temps record, sera-t-il mieux reçu que le premier volet sorti il y a 5 ans ? Je vous laisse le découvrir.